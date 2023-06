BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag nahezu unbewegt

Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich um 16:07 Uhr stabil und notierte im NASDAQ Bsc-Handel bei 107,38 USD. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 107,84 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab in der Spitze bis auf 106,87 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,48 USD. Bisher wurden heute 47.199 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 16.12.2022 markierte das Papier bei 188,99 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 76,00 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 100,81 USD fiel das Papier am 12.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 6,12 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 144,29 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,05 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1.277,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.374,60 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 07.08.2023 terminiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2024 rechnen Experten am 05.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,81 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

