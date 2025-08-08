BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteuert sich am Nachmittag
Die Aktie von BioNTech (ADRs) zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 111,00 USD.
Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 15:53 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 111,00 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,39 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 110,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 19.053 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.
Am 18.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,24 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 18,23 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 81,84 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 26,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
BioNTech (ADRs)-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 135,33 USD an.
Am 04.08.2025 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei -1,81 USD. Ein Jahr zuvor waren -3,62 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 113,52 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 295,83 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.
BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 09.11.2026 werfen.
Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2025 -4,927 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.
