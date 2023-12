BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) präsentiert sich am Nachmittag fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ Bsc-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,2 Prozent auf 105,83 USD.

Um 16:07 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 105,83 USD nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,35 USD. Bei 103,95 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ Bsc-Handel wechselten bis jetzt 141.756 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 23.12.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 180,40 USD. Mit einem Zuwachs von 70,46 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 88,00 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.10.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 16,85 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 126,29 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 20.03.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,19 EUR fest.

