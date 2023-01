BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag fester

Um 04:22 Uhr konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,7 Prozent auf 131,90 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 133,30 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 131,50 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 35.606 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 08.08.2022 auf bis zu 186,70 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 29,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.03.2022 (111,30 EUR). Mit einem Abschlag von mindestens 18,51 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 202,50 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 6,98 EUR gegenüber 12,35 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3.461,20 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.087,30 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 35,08 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

