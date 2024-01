BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 91,62 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte um 11:55 Uhr im Tradegate-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 91,62 EUR. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 90,84 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,78 EUR. Bisher wurden via Tradegate 13.367 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 16.02.2023 auf bis zu 138,30 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 33,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 23.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 83,22 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 9,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 20.03.2024 erwartet. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 4,22 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

