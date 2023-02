BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Um 09:04 Uhr ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 127,35 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 127,55 EUR. Bei 127,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 1.453 Aktien.

Bei 186,70 EUR markierte der Titel am 08.08.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 31,79 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 14,42 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 200,50 USD an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vor. Es stand ein EPS von 6,98 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 12,35 EUR in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3.461,20 EUR – eine Minderung von 43,14 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6.087,30 EUR eingefahren.

Voraussichtlich am 29.03.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 35,33 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com