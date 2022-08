BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Dienstagvormittag fester

Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 1,2 Prozent auf 151,35 EUR. Im Tageshoch stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 151,95 EUR. Bei 151,95 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im heutigen Handel wurden bisher 3.282 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Am 25.08.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,60 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 54,49 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Anteilsschein bis auf 111,30 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 35,98 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 223,86 USD an.

BioNTech (ADRs) gewährte am 08.08.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 6,45 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 10,77 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 5.308,50 EUR umgesetzt.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 07.11.2022 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 15.11.2023.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,85 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

