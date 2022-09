BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 04:22 Uhr 0,3 Prozent auf 131,50 EUR. Bei 129,00 EUR markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 132,00 EUR. Bisher wurden heute 36.242 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Am 29.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 60,39 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.03.2022 Kursverluste bis auf 111,30 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 18,15 Prozent sinken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 223,86 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 08.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 6,45 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 10,77 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 39,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.200,00 EUR im Vergleich zu 5.308,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022 vorlegen. Einen Blick in die Q3 2023-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 15.11.2023 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 33,48 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

