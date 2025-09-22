BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Notierung im Blick

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 98,31 USD.

Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,4 Prozent auf 98,31 USD ab. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 98,25 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,44 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 10.451 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.01.2025 bei 129,27 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 31,49 Prozent. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2025 bei 81,84 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,75 Prozent.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 135,33 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 04.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Der Umsatz wurde auf 295,83 Mio. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 138,55 Mio. USD umgesetzt worden waren.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

2025 dürfte BioNTech (ADRs) einen Verlust von -4,846 EUR verbuchen, davon gehen Experten aus.

Redaktion finanzen.net

