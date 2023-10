BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 85,28 EUR abwärts.

Die Aktie notierte um 09:18 Uhr mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 85,28 EUR. In der Spitze büßte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 85,04 EUR ein. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 86,00 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 4.965 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 108,67 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 23.10.2023 bei 85,04 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 0,28 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gaben als mittleres Kursziel 142,29 USD an.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.08.2023. Es wurde ein Verlust je Aktie von -0,79 EUR gegenüber 6,45 EUR im Vorjahresquartal verkündet. Umsatzseitig standen 167,70 EUR in den Büchern – ein Minus von 94,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.200,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 04.11.2024 werfen.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,21 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

