BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag im Aufwind

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 111,08 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 15:41 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 111,08 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 111,08 USD an. Mit einem Wert von 111,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 5.907 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 131,24 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 18,15 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 31,09 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 129,20 USD.

Am 05.08.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -3,66 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,86 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 24,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 138,55 Mio. USD. Im Vorjahresviertel waren 182,51 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 04.11.2024 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 10.11.2025 präsentieren.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass BioNTech (ADRs) 2024 einen Verlust in Höhe von -2,443 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?

BioNTech-Aktie vor Kurssprung? Morgan Stanley sieht kräftiges Aufwärtspotenzial durch Krebsimmuntherapie

BioNTech-Aktie dennoch in Rot: Deutsche Bank erhöht Kursziel für BioNTech