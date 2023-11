BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Donnerstagnachmittag südwärts

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ Bsc-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 97,56 USD nach.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 23:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 97,56 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,50 USD. Zum NASDAQ Bsc-Handelsstart notierte das Papier bei 97,21 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ Bsc-Volumen auf 363.913 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 93,71 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 10,86 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 132,43 USD aus.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. BioNTech (ADRs) hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,98 EUR je Aktie gewesen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 20.03.2024 gerechnet. Schätzungsweise am 01.04.2025 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,20 EUR je Aktie aus.

