BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

BioNTech (ADRs) im Blick

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der NASDAQ Bsc-Sitzung um 0,4 Prozent auf 97,56 USD ab.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 23:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 97,56 USD. In der Spitze fiel die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,50 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,21 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 363.913 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 188,99 USD erreichte der Titel am 16.12.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 93,71 Prozent über dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 88,00 USD. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 9,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 74,13 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3.461,20 EUR US-Dollar umgesetzt.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 4,20 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Moderna-Aktie an der NASDAQ tiefrot: Europäisches Patentamt erklärt Moderna-Patent für ungültig

Eli Lilly-Aktie an der NYSE gesucht: Milliardeninvestition in neues Werk in Alzey

Dermapharm-Aktie steigt: Dermapharm profitiert von Arkopharma und Nahrungsergänzungsmitteln