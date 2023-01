BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gibt am Dienstagnachmittag ab

Um 04:22 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 130,50 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie sank bis auf 129,65 EUR. Bei 131,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 21.618 Aktien.

Am 08.08.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 186,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 30,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 17,25 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.461,20 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 35,08 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

