BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 92,34 EUR.

Die Aktie legte um 11:36 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 92,34 EUR zu. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 92,70 EUR an. Bei 92,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 10.441 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Bei 138,90 EUR erreichte der Titel am 16.02.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 50,42 Prozent zulegen. Am 23.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,04 EUR. Mit Abgaben von 10,07 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 6,98 EUR je Aktie generiert. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Den erwarteten Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie für das Jahr 2023 setzen Experten auf 4,22 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie an der NASDAQ im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz