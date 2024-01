BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Mittwochvormittag

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 92,16 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 92,16 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 92,48 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 92,40 EUR. Zuletzt wechselten 7.587 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Bei 138,90 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 50,72 Prozent wieder erreichen. Bei 83,04 EUR fiel das Papier am 23.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 9,90 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 6,98 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 895,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 4,22 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

