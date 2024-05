BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 96,44 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,6 Prozent auf 96,44 USD. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 96,44 USD. Bei 99,00 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 44.268 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2023 markierte das Papier bei 125,74 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 30,38 Prozent zulegen. Am 21.03.2024 gab der Anteilsschein bis auf 85,27 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 11,58 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 98,40 USD aus.

Am 06.05.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei -1,42 EUR. Ein Jahr zuvor waren 2,22 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 203,61 Mio. EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 85,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,37 Mrd. EUR umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 05.08.2024 erwartet. Die Q2 2025-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 11.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 -1,593 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

