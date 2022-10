BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Mittag an Fahrt

Niedrige Kurse bieten einen guten Einstiegszeitpunkt - das gilt auch für Kryptowährungen. Im Online-Seminar heute ab 18 Uhr erfahren Sie, wie Ihr Einstieg in die Welt der Krypto-Investments gelingt und lernen alles, was Sie in der jetzigen Marktsituation wissen müssen!

Heute im Fokus

DAX im Plus -- Philips erleidet im dritten Quartal Nettoverlust in Milliardenhöhe -- Analysten zuversichtlich für Deutsche Bank -- Gaspreis, Credit Suisse, ATOSS Software, MorphoSys, PATRIZIA im Fokus

E.ON will eigenen Strom- und Gasverbrauch deutlich reduzieren. Hannover Rück plant in Deutschland deutliche Preiserhöhungen. Frasers hat Anteil an HUGO BOSS weiter aufgestockt. Aurubis startet Testreihe für blauen Ammoniak in Kupferdrahtherstellung. SAP-Betriebsratschef sieht Sparmaßnahmen bei Dienstreisen kritisch. BioNTech will ab 2024 in Ruanda Impfstoffe herstellen.