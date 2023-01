BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) fällt am Mittwochnachmittag

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,5 Prozent auf 130,80 EUR nach. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 130,10 EUR ab. Bei 131,55 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 22.612 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Am 08.08.2022 erreichte der Anteilsschein mit 186,70 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 17,52 Prozent Luft nach unten.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Am 07.11.2022 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 43,14 Prozent auf 3.461,20 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird für den 29.03.2023 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2022 35,08 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

