BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Vormittag kaum Ausschläge

Kaum Bewegung ließ sich um 09:22 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 131,60 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 131,80 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 131,55 EUR ab. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,55 EUR. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 628 Aktien.

Bei einem Wert von 186,70 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2022). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die BioNTech (ADRs)-Aktie 29,51 Prozent zulegen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 18,24 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 202,50 USD.

Am 07.11.2022 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 3.461,20 EUR in den Büchern – ein Minus von 43,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 6.087,30 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 35,08 EUR je Aktie aus.

