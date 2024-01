BioNTech (ADRs) Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von BioNTech (ADRs)

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 98,05 USD.

Um 11:55 Uhr ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ Bsc-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 98,05 USD. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.094 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 147,66 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 50,60 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 88,00 USD am 24.10.2023. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 11,42 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 126,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 06.11.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2023 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 4,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

