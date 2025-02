BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag höher

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt sprang die BioNTech (ADRs)-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 117,61 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 15:51 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 117,61 USD. In der Spitze gewann die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 117,62 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 116,01 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 24.246 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 18.09.2024 auf bis zu 131,24 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 76,55 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 136,17 USD.

Am 04.11.2024 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2024 endete. In Sachen EPS wurden 0,91 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 0,73 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 40,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,37 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 973,94 Mio. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Kennzahlen für Q4 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 10.03.2025 präsentieren. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte BioNTech (ADRs) die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Verlust in Höhe von -3,231 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie: Experten empfehlen BioNTech im Januar mehrheitlich zum Kauf

Novavax-Aktie: Novavax - Der lange Weg zum Erfolg

Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen?