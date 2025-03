BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag billiger

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von BioNTech (ADRs) befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 0,8 Prozent auf 99,86 USD ab.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 15:52 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 99,86 USD abwärts. Im Tief verlor die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 99,17 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 101,14 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 22.771 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (131,24 USD) erklomm das Papier am 18.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die BioNTech (ADRs)-Aktie somit 23,91 Prozent niedriger. Am 06.08.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 76,55 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 23,34 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 131,67 USD an.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 10.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,15 USD. Im letzten Jahr hatte BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 2,07 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 20,19 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,27 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,59 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die BioNTech (ADRs)-Bilanz für Q1 2025 wird am 05.05.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 31.03.2026.

Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2025 ein Verlust in Höhe von -4,748 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie in den Büchern stehen.

