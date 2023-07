BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) wird am Dienstagmittag ausgebremst

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 96,98 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 11:39 Uhr um 0,1 Prozent auf 96,98 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 96,12 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,66 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 8.299 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Bei 186,70 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 92,51 Prozent. Bei 91,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.05.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie damit 5,85 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 144,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

Am 08.05.2023 hat BioNTech (ADRs) die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 2,05 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 14,24 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.277,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2023-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.08.2023 gerechnet. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 05.08.2024 werfen.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,80 EUR je Aktie.

