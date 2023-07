BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verzeichnet am Dienstagvormittag Verluste

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte im Tradegate-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 96,52 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 09:21 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 96,52 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 96,36 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 96,62 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.417 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 185,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.08.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 92,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 91,60 EUR ab. Abschläge von 5,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 144,29 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,05 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 14,24 EUR erwirtschaftet worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 79,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1.277,00 EUR im Vergleich zu 6.374,60 EUR im Vorjahresquartal.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,80 EUR je Aktie aus.

