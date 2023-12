BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) steigt am Vormittag

Blick auf BioNTech (ADRs)-Kurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im NASDAQ Bsc-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 106,62 USD.

Um 01:58 Uhr wies die BioNTech (ADRs)-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ Bsc-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 106,62 USD nach oben. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 106,60 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 103,95 USD. Bisher wurden heute 617.695 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 23.12.2022 auf bis zu 180,40 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Kursplus von 69,20 Prozent wieder erreichen. Am 24.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 88,00 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,46 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten bewerten die BioNTech (ADRs)-Aktie im Durchschnitt mit 126,29 USD.

Am 06.11.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 74,13 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 vorlegen. Am 01.04.2025 wird BioNTech (ADRs) schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,19 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

