BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Vormittag gefragt

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 09:22 Uhr 0,8 Prozent auf 132,30 EUR. Den Tageshöchststand markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,40 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 131,15 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.671 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2022 bei 186,70 EUR. 29,14 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.03.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 111,30 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 18,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 202,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 07.11.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 12,35 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 43,14 Prozent zurück. Hier wurden 3.461,20 EUR gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 vorlegen.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 34,90 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel stabil: Biotech-Finanzierung gibt nach Corona nach

CureVac-Aktie, BioNTech-Aktie & Co: Diese Gründe sprechen für eine Aktienplatzierung im Ausland

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com