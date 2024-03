BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag schwächer

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt ging es für die BioNTech (ADRs)-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,8 Prozent auf 92,24 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:51 Uhr um 0,8 Prozent auf 92,24 USD nach. Das Tagestief markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 92,17 USD. Bei 93,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 38.448 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.04.2023 bei 131,40 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 42,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,27 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an BioNTech (ADRs)-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 118,00 USD.

Am 20.03.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,90 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 1.479,00 EUR in den Büchern – ein Minus von 57,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem BioNTech (ADRs) 3.461,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q1 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.05.2024 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Laut Analysten dürfte BioNTech (ADRs) im Jahr 2024 einen Verlust in Höhe von -1,285 EUR einfahren.

