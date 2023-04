BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochvormittag tiefer

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:20 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,4 Prozent auf 103,65 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 103,55 EUR aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 103,95 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im Tradegate-Handel 3.922 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 185,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 44,24 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 24.04.2023 Kursverluste bis auf 101,55 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 2,07 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 166,00 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

Am 27.03.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 31.12.2022 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 9,26 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte BioNTech (ADRs) ein EPS von 12,18 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,67 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.278,30 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.532,50 EUR US-Dollar umgesetzt.

Voraussichtlich am 08.05.2023 dürfte BioNTech (ADRs) Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 5,74 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com