BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag nordwärts

26.04.24 16:10 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 87,02 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 87,02 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 87,84 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 87,40 USD. Bisher wurden heute 11.034 BioNTech (ADRs)-Aktien gehandelt. Am 01.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 125,74 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 44,50 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.03.2024 bei 85,27 USD. Der aktuelle Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie ist somit 2,01 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt. Die Dividendenausschüttung für BioNTech (ADRs)-Aktionäre betrug im Jahr 2023 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 118,00 USD. Am 20.03.2024 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,90 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 9,26 EUR je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 65,43 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,48 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,28 Mrd. EUR im Vorjahresquartal. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte BioNTech (ADRs) am 06.05.2024 vorlegen. BioNTech (ADRs) dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 12.05.2025 präsentieren. In der Bilanz 2024 dürfte Experten zufolge ein Minus von -1,855 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie stehen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie TUI-Aktie zurück in Frankfurt: Was das für Anleger bedeutet - Signalwirkung für BioNTech, Linde und Birkenstock? Künstliche Intelligenz ChatGPT: Kann sie beim Investieren helfen? Nach Douglas-Börsengang: Finanzexperten gehen von weiteren IPOs aus

