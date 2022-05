BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain

GO

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: DAX gewinnt -- Asiens Börsen überwiegend tiefer -- Musk schichtet Finanzierung für Twitter-Deal um -- NVIDIA enttäuscht mit Umsatzprognose -- Tesla, Apple, VW im Fokus

Russische Notenbank reduziert Leitzins merklich. freenet-Aktie mit Kursplus: Goldman Sachs hebt den Daumen. Positive Citigroup-Studie stützt Bayer-Aktie. HSBC erwägt angeblich Börsenlisting des Indonesiengeschäfts. Fed will weiter an Zinsschraube drehen. SEC will strengere Regeln für nachhaltige Investmentfonds.