BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) tendiert am Nachmittag seitwärts

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 105,02 USD.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie bewegte sich um 15:52 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 105,02 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,86 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,93 USD. Bei 105,57 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 40.140 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 18.09.2024 bei 131,24 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,97 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (81,84 USD). Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 28,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 135,33 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,81 USD. Im Vorjahresquartal hatten -3,62 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 113,52 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 295,83 Mio. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 138,55 Mio. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht. BioNTech (ADRs) dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2026 präsentieren.

In der BioNTech (ADRs)-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -4,927 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

