BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagabend mit Kursabschlägen

BioNTech (ADRs) im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von BioNTech (ADRs). Das Papier von BioNTech (ADRs) gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,2 Prozent auf 103,83 USD abwärts.

Die Aktie verlor um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 103,83 USD. Bei 103,82 USD markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 105,57 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 112.713 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 131,24 USD markierte der Titel am 18.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,40 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,84 USD am 08.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 21,18 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 135,33 USD.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte BioNTech (ADRs) am 04.08.2025. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,81 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das BioNTech (ADRs) ein Ergebnis je Aktie von -3,62 USD vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 113,52 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 295,83 Mio. USD, während im Vorjahreszeitraum 138,55 Mio. USD ausgewiesen worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 09.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2025 -4,927 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

