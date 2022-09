BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagmittag gesucht

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 12:22 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 132,10 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 132,85 EUR an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 131,40 EUR. Von der BioNTech (ADRs)-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 12.503 Stück gehandelt.

Am 29.11.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 332,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 60,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 111,30 EUR fiel das Papier am 08.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 18,69 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 223,86 USD.

Am 08.08.2022 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Es stand ein EPS von 6,45 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 10,77 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 39,72 Prozent auf 3.200,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5.308,50 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2022-Bilanzvorlage von BioNTech (ADRs) wird am 07.11.2022 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz am 15.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass BioNTech (ADRs) einen Gewinn von 33,48 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

