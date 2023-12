BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

BioNTech (ADRs) im Fokus

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ Bsc-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 105,16 USD abwärts.

Die Aktie notierte um 16:07 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ Bsc-Handel verbilligte sie sich um 0,2 Prozent auf 105,16 USD. Die höchsten Verluste verbuchte die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 104,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,74 USD. Über NASDAQ Bsc wurden im bisherigen Handelsverlauf 68.413 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (176,31 USD) erklomm das Papier am 28.12.2022. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 67,66 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 88,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,32 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 06.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,67 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,98 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat BioNTech (ADRs) in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 74,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 895,30 EUR im Vergleich zu 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz auf den 01.04.2025.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

