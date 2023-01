BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Freitagmittag mit angezogener Handbremse

Im XETRA-Handel kam die BioNTech (ADRs)-Aktie um 12:22 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 129,95 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 130,35 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 129,55 EUR nach. Mit einem Wert von 130,25 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 10.820 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (186,70 EUR) erklomm das Papier am 08.08.2022. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 30,40 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 111,30 EUR erreichte der Anteilsschein am 08.03.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 16,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 202,50 USD.

BioNTech (ADRs) ließ sich am 07.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Mit einem Umsatz von 3.461,20 EUR, gegenüber 6.087,30 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 43,14 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 29.03.2023 präsentieren.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2022 auf 34,90 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

Hot Stocks heute: BioNTech-Aktie ist wieder attraktiv - PWO 50% Potenzial

BioNTech-Aktie: Krebsforschung & Corona-Impfstoff - So wurde das Unternehmen BioNTech zum Überflieger

BioNTech-Aktie im NASDAQ-Handel stabil: Biotech-Finanzierung gibt nach Corona nach

Ausgewählte Hebelprodukte auf BioNTech (ADRs) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BioNTech (ADRs)

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock