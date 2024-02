BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Dienstagvormittag nahezu unverändert

Starker Wochentag in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart in Grün

DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Fresenius SE von vor einem Jahr eingebracht

EURO STOXX 50-Titel Sanofi-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sanofi von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute im Fokus

Zoom schlägt Erwartungen. iRobot mit roten Zahlen. Siemens Energy beruft Wirtschaftsweise Grimm trotz Kritik in Aufsichtsrat. thyssenkrupp Steel-Aufsichtsratschef kündigt grundlegende Sanierung des Konzerns an. Schaeffler kündigt Errichtung eines neuen US-Werks an. Tesla-Rivale Li Auto 2023 erstmals rentabel. Iberdrola schließt Verkauf von Kraftwerken in Mexiko für 6,2 Milliarden US-Dollar ab.