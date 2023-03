BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit Kursabschlägen

Die BioNTech (ADRs)-Aktie musste um 09:19 Uhr Verluste hinnehmen. Im Tradegate-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 119,70 EUR abwärts. Der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 118,65 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 119,00 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5.831 BioNTech (ADRs)-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 185,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 35,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Bei 111,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die BioNTech (ADRs)-Aktie derzeit noch 7,50 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 200,50 USD je BioNTech (ADRs)-Aktie aus.

BioNTech (ADRs) gewährte am 07.11.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 6,98 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 12,35 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.461,20 EUR – das entspricht einem Abschlag von 43,14 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6.087,30 EUR erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q4 2022 dürfte BioNTech (ADRs) am 27.03.2023 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2024-Bilanz können BioNTech (ADRs)-Anleger Experten zufolge am 06.05.2024 werfen.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 35,16 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

