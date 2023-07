BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) verteidigt am Donnerstagnachmittag Tendenz

Fokus auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Anleger zeigten sich zuletzt bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 105,55 USD.

Anleger zeigten sich um 16:07 Uhr bei der BioNTech (ADRs)-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ Bsc-Handel nahezu unverändert bei 105,55 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 106,67 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die BioNTech (ADRs)-Aktie bis auf 105,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,48 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 41.986 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 188,99 USD. Dieser Kurs wurde am 16.12.2022 erreicht. Der derzeitige Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie liegt somit 44,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Kursverluste drückten das Papier am 12.05.2023 auf bis zu 100,81 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,49 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten gaben als mittleres Kursziel 144,29 USD an.

Am 08.05.2023 lud BioNTech (ADRs) zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2023 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,05 EUR. Im Vorjahresviertel waren 14,24 EUR je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat BioNTech (ADRs) 1.277,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 6.374,60 EUR umgesetzt worden.

BioNTech (ADRs) wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 07.08.2023 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2024 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je BioNTech (ADRs)-Aktie in Höhe von 4,80 EUR im Jahr 2023 aus.

