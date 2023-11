BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag höher

So entwickelt sich BioNTech (ADRs)

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 0,6 Prozent auf 99,43 USD zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte um 16:07 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 99,43 USD. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 99,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,94 USD. Zuletzt wechselten 56.568 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 16.12.2022 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,99 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 90,07 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.10.2023 bei 88,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 11,50 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 132,43 USD.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 01.04.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,20 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

