BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) gewinnt am Montagvormittag an Fahrt

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die BioNTech (ADRs)-Aktie konnte zuletzt im Tradegate-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 90,92 EUR.

Das Papier von BioNTech (ADRs) legte um 09:21 Uhr zu und stieg im Tradegate-Handel um 0,7 Prozent auf 90,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 91,48 EUR. Zum Tradegate-Handelsstart notierte das Papier bei 90,60 EUR. Zuletzt wechselten 9.305 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 177,95 EUR. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 95,72 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 83,22 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 8,47 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 132,43 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR. Im Vorjahresviertel hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 74,13 Prozent zurück. Hier wurden 895,30 EUR gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q4 2023 dürfte BioNTech (ADRs) am 20.03.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 01.04.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass BioNTech (ADRs) ein EPS in Höhe von 4,20 EUR in den Büchern stehen haben wird.

