BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Mittwochmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von BioNTech (ADRs) gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,8 Prozent auf 85,08 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 1,8 Prozent auf 85,08 EUR nach. Die BioNTech (ADRs)-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 84,94 EUR ab. Bei 85,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 12.884 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.03.2023 bei 125,50 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 47,51 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 83,04 EUR. Dieser Wert wurde am 24.10.2023 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,40 Prozent unter dem aktuellen Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 EUR, nach 0,000 USD im Jahr 2022. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 legte BioNTech (ADRs) die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2023 endete, vor. Es stand ein EPS von 0,67 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 6,98 EUR in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte BioNTech (ADRs) möglicherweise am 01.04.2025 präsentieren.

Experten taxieren den BioNTech (ADRs)-Gewinn für das Jahr 2023 auf 4,27 EUR je Aktie.

