BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zieht am Freitagmittag an

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der Tradegate-Sitzung 0,4 Prozent auf 95,88 EUR zu.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stand in der Tradegate-Sitzung um 12:03 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 95,88 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 95,98 EUR. Bei 95,60 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.928 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 185,90 EUR erreichte der Titel am 09.08.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 93,89 Prozent hinzugewinnen. Bei 91,60 EUR fiel das Papier am 11.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 4,46 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 144,29 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,05 EUR gegenüber 14,24 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat BioNTech (ADRs) im vergangenen Quartal 1.277,00 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 79,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte BioNTech (ADRs) 6.374,60 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. Die Veröffentlichung der BioNTech (ADRs)-Ergebnisse für Q2 2024 erwarten Experten am 05.08.2024.

Experten gehen davon aus, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

