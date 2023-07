BioNTech (ADRs) Aktie News: Anleger schicken BioNTech (ADRs) am Freitagvormittag ins Plus

Kursverlauf

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von BioNTech (ADRs). Zuletzt konnte die Aktie von BioNTech (ADRs) zulegen und verteuerte sich in der Tradegate-Sitzung um 0,3 Prozent auf 95,78 EUR.

Die BioNTech (ADRs)-Aktie stieg im Tradegate-Handel. Um 09:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 95,78 EUR. Die BioNTech (ADRs)-Aktie legte bis auf 95,98 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Tradegate-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 95,60 EUR. Bisher wurden via Tradegate 2.433 BioNTech (ADRs)-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 09.08.2022 auf bis zu 185,90 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 94,09 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.05.2023 (91,60 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die BioNTech (ADRs)-Aktie 4,56 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 144,29 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte BioNTech (ADRs) am 08.05.2023. Es stand ein EPS von 2,05 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei BioNTech (ADRs) noch ein Gewinn pro Aktie von 14,24 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.277,00 EUR – das entspricht einem Minus von 79,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6.374,60 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.08.2023 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 05.08.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,80 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

