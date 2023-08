BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Kursverlauf

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ Bsc-Sitzung 3,6 Prozent auf 121,87 USD zu.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 16:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ Bsc-Handel um 3,6 Prozent auf 121,87 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 122,27 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 119,76 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ Bsc-Handel 133.691 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 188,99 USD markierte der Titel am 16.12.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 55,07 Prozent Plus fehlen der BioNTech (ADRs)-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.08.2023 bei 95,51 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,63 Prozent.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 141,86 USD aus.

Am 07.08.2023 hat BioNTech (ADRs) in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2023 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,79 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 6,45 EUR erwirtschaftet worden. Mit einem Umsatz von 167,70 EUR, gegenüber 3.200,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 94,76 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.11.2023 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz auf den 04.11.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,25 EUR je Aktie belaufen.

