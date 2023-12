BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) zeigt sich am Vormittag gestärkt

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Zuletzt stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie. In der Tradegate-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 97,04 EUR.

Das Papier von BioNTech (ADRs) konnte um 09:21 Uhr klettern und stieg im Tradegate-Handel um 0,3 Prozent auf 97,04 EUR. Kurzfristig markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bei 97,20 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 96,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über Tradegate wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.817 BioNTech (ADRs)-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 151,25 EUR erreichte der Titel am 28.12.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,86 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BioNTech (ADRs)-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,22 EUR am 23.10.2023. Mit einem Kursverlust von 14,24 Prozent würde die BioNTech (ADRs)-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 126,29 USD.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 0,67 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte BioNTech (ADRs) 6,98 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 895,30 EUR – das entspricht einem Minus von 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird für den 20.03.2024 terminiert. Mit der Präsentation der Q4 2024-Finanzergebnisse von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 4,19 EUR je BioNTech (ADRs)-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

NASDAQ-Wert CureVac-Aktie rauscht über 30 Prozent in die Tiefe: CureVac erleidet im Impfstoff-Patentstreit mit BioNTech Rückschlag

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie höher: BioNTech will bei Impfstoffproduktion auf Qualität setzen - Baerbock besucht künftige Werk in Ruanda

NASDAQ-Wert BioNTech-Aktie mit Plus: Weitere Impfschadenklage gerichtlich abgewiesen