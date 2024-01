BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Kurs der BioNTech (ADRs)

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 93,94 USD.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der NASDAQ Bsc-Sitzung verlor die Aktie um 16:07 Uhr 0,9 Prozent auf 93,94 USD. Das bisherige Tagestief markierte BioNTech (ADRs)-Aktie bei 93,39 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 94,53 USD. Der Tagesumsatz der BioNTech (ADRs)-Aktie belief sich zuletzt auf 92.483 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 16.02.2023 bei 147,66 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,19 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 88,00 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 6,32 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 126,29 USD für die BioNTech (ADRs)-Aktie.

BioNTech (ADRs) veröffentlichte am 06.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 6,98 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. BioNTech (ADRs) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 895,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 74,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.461,20 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 20.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von BioNTech (ADRs) veröffentlicht werden. BioNTech (ADRs) dürfte die Q4 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 01.04.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 4,22 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz