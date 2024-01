BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Montagvormittag mit negativen Vorzeichen

Aktienentwicklung

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von BioNTech (ADRs). Die BioNTech (ADRs)-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 86,38 EUR abwärts.

Werte in diesem Artikel

Die Aktionäre schickten das Papier von BioNTech (ADRs) nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 09:19 Uhr 1,3 Prozent auf 86,38 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die BioNTech (ADRs)-Aktie bisher bei 86,00 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 87,00 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.264 BioNTech (ADRs)-Aktien.

Bei 138,30 EUR markierte der Titel am 16.02.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 60,11 Prozent hinzugewinnen. Am 23.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 83,22 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie mit einem Verlust von 3,66 Prozent wieder erreichen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 126,29 USD an.

Am 06.11.2023 äußerte sich BioNTech (ADRs) zu den Kennzahlen des am 30.09.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,67 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 6,98 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 74,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3.461,20 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 895,30 EUR.

BioNTech (ADRs) dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 20.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs) rechnen Experten am 01.04.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem BioNTech (ADRs)-Gewinn in Höhe von 4,22 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BioNTech (ADRs)-Aktie

BioNTech-Aktie im Plus: BioNTech kommt bei Krebsmittel voran

Hot Stocks heute: DAX Discount Short - 50% Potential in 5 Monaten (PE1MWU)

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie in Rot: BioNTech erwartet im Geschäftsjahr 2024 deutlich sinkenden Umsatz