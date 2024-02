BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) am Nachmittag kaum bewegt

So bewegt sich BioNTech (ADRs)

Die Aktie von BioNTech (ADRs) hat am Donnerstagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ Bsc-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 91,43 USD an der Tafel.

Zum Vortag unverändert notierte die BioNTech (ADRs)-Aktie um 16:08 Uhr im NASDAQ Bsc-Handel bei 91,43 USD. Die BioNTech (ADRs)-Aktie zog in der Spitze bis auf 91,96 USD an. Zwischenzeitlich weitete die BioNTech (ADRs)-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 91,14 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 91,53 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten BioNTech (ADRs)-Aktien beläuft sich auf 66.607 Stück.

Bei 136,92 USD erreichte der Titel am 23.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 49,75 Prozent könnte die BioNTech (ADRs)-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 88,00 USD fiel das Papier am 24.10.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BioNTech (ADRs)-Aktie 3,75 Prozent sinken.

Zuletzt erhielten BioNTech (ADRs)-Aktionäre im Jahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der BioNTech (ADRs)-Aktie wird bei 126,29 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte BioNTech (ADRs) am 06.11.2023 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,67 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 6,98 EUR je Aktie in den Büchern standen. Mit einem Umsatz von 895,30 EUR, gegenüber 3.461,20 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 74,13 Prozent präsentiert.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 20.03.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 01.04.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von BioNTech (ADRs).

Von Analysten wird erwartet, dass BioNTech (ADRs) im Jahr 2023 4,27 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

