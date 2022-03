BioNTech (ADRs) Aktie News: BioNTech (ADRs) im Aufwind

Zuletzt ging es für das BioNTech (ADRs)-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 3,5 Prozent auf 153,15 EUR. Zwischenzeitlich stieg die BioNTech (ADRs)-Aktie sogar auf 153,75 EUR Bei 150,15 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 18.790 BioNTech (ADRs)-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2021 markierte das Papier bei 395,00 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 30.03.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 80,10 EUR ab.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 275,43 USD. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 19,25 EUR je Aktie in den BioNTech (ADRs)-Büchern.

Biopharmaceutical New Technologies (BioNTech) ist ein Immuntherapie-Unternehmen, das bei der Entwicklung von Therapien für Krebs, Infektionskrankheiten und seltene Erkrankungen Pionierarbeit leistet. Das Unternehmen kombiniert Immunologieforschung, moderne therapeutische Plattformen und Bioinformatik-Tools, um die Entwicklung neuartiger Biopharmazeutika rasch voranzutreiben. Das diversifizierte Portfolio an onkologischen Produktkandidaten umfasst individualisierte Therapien sowie off-the-shelf-Medikamente auf mRNA-Basis, innovative chimäre Antigenrezeptor (CAR)-T-Zellen, bispezifische Checkpoint-Immunmodulatoren, zielgerichtete Krebsantikörper und Small Molecules. Auf Basis seiner umfassenden Expertise bei der Entwicklung von mRNA-Impfstoffen und unternehmenseigener Herstellungskapazitäten entwickelt BioNTech neben seiner vielfältigen Onkologie-Pipeline gemeinsam mit Kollaborationspartnern verschiedene mRNA-Impfstoffkandidaten für eine Reihe von Infektionskrankheiten. BioNTech arbeitet Seite an Seite mit weltweit renommierten Kooperationspartnern aus der pharmazeutischen Industrie, darunter Eli Lilly and Company, Genmab, Sanofi, Bayer Animal Health, Genentech (ein Unternehmen der Roche Gruppe), Regeneron, Genevant, Fosun Pharma und Pfizer.

